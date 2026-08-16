MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel kararını verdi, evini kiraladı! Londra'ya gidiyor

Yeni sezonda ekranda olmama kararı alan Hande Erçel ülkeden de gidiyor. Hande Erçel çalışmalarına yoğunlaşmak için Londra'da olacak.

Hande Erçel kararını verdi, evini kiraladı! Londra'ya gidiyor

Teşkilat dizisine geleceği konuşulan ancak teklifleri kabul etmeyen Hande Erçel kendi çalışmalarına döndü.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Hande Erçel bir süredir hikayeler yazıyor. Bunları senaryo ekibiyle çalışarak dijital platformlara dizi olarak verecek. Oyuncu bu konuda bir adım daha attı.

Hande Erçel kararını verdi, evini kiraladı! Londra ya gidiyor 1

Hande Erçel Ağustos sonu Londra’ya gidecek. İngilizce derslerin yanı sıra hikaye yazarlığı ve senaryo üzerine bir okula başlayacak olan oyuncunun bu konudaki en büyük destekçisi ise ünlü yapımcı sevgilisi Onur Güvenatam.

Hande Erçel kararını verdi, evini kiraladı! Londra ya gidiyor 2

Hande Erçel, Londra’da kiraladığı dairede kalacak.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahne tarzı konuşuluyor: "Kıyafet fazla kilolu göstermiş" Sahne tarzı konuşuluyor: "Kıyafet fazla kilolu göstermiş"
Heyecanla beklenen Power Rangers dizisinden kötü haberHeyecanla beklenen Power Rangers dizisinden kötü haber

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.