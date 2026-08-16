Hande Erçel kararını verdi, evini kiraladı! Londra'ya gidiyor

Teşkilat dizisine geleceği konuşulan ancak teklifleri kabul etmeyen Hande Erçel kendi çalışmalarına döndü.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Hande Erçel bir süredir hikayeler yazıyor. Bunları senaryo ekibiyle çalışarak dijital platformlara dizi olarak verecek. Oyuncu bu konuda bir adım daha attı.

Hande Erçel Ağustos sonu Londra’ya gidecek. İngilizce derslerin yanı sıra hikaye yazarlığı ve senaryo üzerine bir okula başlayacak olan oyuncunun bu konudaki en büyük destekçisi ise ünlü yapımcı sevgilisi Onur Güvenatam.

Hande Erçel, Londra’da kiraladığı dairede kalacak.