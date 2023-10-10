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Günden güne nasıl yazılır? Günden güne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

09.10.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündelik konuşma dilinde veya yazılı iletişimlerde karşımıza birçok farklı sözcük çıkar. Konuşurken kullanılan sözcüklerde hata olsa dahi anlaşılmayabilir. Fakat yazılı iletişimlerde yapılan en ufak bir yazım yanlışı, o cümlede anlam kaymasına veya anlam bozulmasına yol açabilir. Günden güne sözcüğü de yazımında genellikle yanlışlık yapılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Peki, günden güne nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin yazımı konusunda sık sık ziyaret edilen kaynakların başında Türk Dil Kurumunun sözlük sitesi gelmektedir. Bu site aracılığı ile birçok sözcüğün doğru yazımı konusunda fikir edinilmesi mümkündür. Bu bağlamda günden güne yazımı hususunda da en güncel bilgilere bu site vasıtasıyla ulaşılabilir. Ayrıca site üzerinden kelimelerin nasıl okunduğuna ve ne anlama geldiğine dair gibi önemli detaylara da erişim sağlanabilmesi mümkün olmaktadır.

Günü gününe nasıl yazılır? Günü gününe nasıl yazılır?

Günden güne nasıl yazılır?

Günden güne sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birçok yazılı mecrada da karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük iki kelimeden meydana gelmekle birlikte ikileme olarak da tabir edilmektedir. Cümlelerdeki manayı güçlendirmek, pekiştirmek için benzer veya farklı olan iki sözcüğün yan yana kullanılmasıyla oluşturulan kelime grupları, ikileme olarak tanımlanmaktadır.

İkilemeler birçok alanda karşımıza çıkmakla birlikte aralarına noktalama işareti konmadan kullanılmaktadır. Bu tür sözcüklerin yazım biçimi kadar anlamlarını da doğru bir şekilde kavramak önemlidir. Türk Dil Kurumunun Türkçe güncel sözlük sitesinden ne anlama geldiğini doğru bir şekilde öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda günden güne TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • (Zarf) Gitgide, giderek, gün geçtikçe veya gittikçe.
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Günden güne ayrı mı yazılır?

Cümle içerisinde kullanılan bazı sözcükler veya kelime grupları isim, sıfat haliyle kullanırken kimisi ise zarf haliyle kullanılmaktadır. Günden güne ise cümle içerisinde zarf görevi gören bir sözcük grubudur. Bu sözcükle alakalı günden güne bitişik mi yazılır konusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Yazım kurallarına göre ikileme olarak kullanılan ve iyelik, isim durum eki gibi ekler alarak meydana gelen sözcükler her zaman ayrı yazılmaktadır.

Bu sözcüğün “gündengüne” olarak bitişik bir halde değil, “günden güne” olarak ayrı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi olarak hizmet veren yazım kılavuzu sitesine baktığımızda da bu sözcüğün ayrı olarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre günden güne doğru yazılışı şöyledir:

  • Günden güne (doğru kullanım)
  • Gündengüne (yanlış kullanım)
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