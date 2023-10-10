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Günü gününe nasıl yazılır? Günü gününe ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

09.10.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları içerisinde yer alan yazım kuralları, kendi içerisinde de birçok konu başlığına ayrılır. Yazım kuralları konusu oldukça geniş olduğundan hepsinin tek tek öğrenilmesi gerekir. Kurallara uymadan yazılan sözcüklerde hata yapıldığında cümlelerin manası değişmekte ve ortaya anlamsız metinler çıkmaktadır. Dilimizde yaygın olarak yazım stilinde imla hatasına rastlanılan sözcüklerden biri günü gününe kelimesidir. Peki, günü gününe nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bulunan sözcükleri doğru kullanmak, kendimizi doğru anlatmamız açısından önemlidir. Her gün çok sayıda kelime kullanılır ve bir o kadar da kelime duyarız. Günü gününe sözcüğü de dilimizde sıklıkla kullanılan ve birçok yerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Günü gününe yazımı konusu birçok kullanıcı için önemlidir. Zira bu sözcük çoğunlukla yanlış kullanılmakta ve yazılmaktadır. Kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için ise Türk Dil Kurumunun sözlük sitesine bakılmaktadır.

Her gün nasıl yazılır? Her gün nasıl yazılır?

Günü gününe nasıl yazılır?

Yazım kuralları içerisinde birçok farklı konu başlığı bulunmaktadır. Bu başlıklardan biri de kullanılan kelimenin manasını güçlendirmek için art arda söylenen yani tekrarlanan ve ikileme olarak tabir edilen konu başlığıdır. Dilimizde arka arkaya tekrar edilen, manaları benzer ya da zıt olan birçok farklı ikileme kelimeleri mevcuttur. Günü gününe sözcüğü de bir ikileme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin yazılışı kadar manasını da doğru bir şekilde öğrenmek önemlidir. Bunun için de Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinden yardım alınmaktadır. Bu bağlamda günü gününe TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Zarf) Her gün, tam zamanında veya en uygun günde.
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Günü gününe ayrı mı yazılır?

Günü gününe sözcüğü gerek günlük sohbetlerde gerekse yazılı konuşmalarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük aynı zamanda bir ikileme olarak tabir edilmektedir. Ancak bu kelime birçok yerde “günügününe” şeklinde bitişik yazılmış haliyle kullanılmaktadır. Bu yüzden günü gününe bitişik mi yazılır konusunun detaylı olarak ele alınması ve incelenmesi önemlidir. Günü gününe sözcüğünün nasıl yazıldığı konusunda tereddüt yaşandığında Türk Dil Kurumu Sözlükleri internet sitesine tıklanmaktadır. Bu siteye giriş yapıp baktığımızda bu sözcüğün ayrı ayrı olarak kullanıldığı bilgisine ulaşmaktayız. Yani bu kelime her zaman “günü gününe” şeklinde ayrı olarak kullanılmalıdır. Ad durum ekleri başta olmak üzere iyelik eki ile oluşturulan sözcüklerin her daim ayrı yazılması gerekir. Bu bilgilerden yola çıktığımızda günü gününe doğru yazılışı şöyledir:

  • Günü gününe (doğru kullanım)
  • Günügününe (yanlış kullanım)
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