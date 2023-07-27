Gündoğan’da deniz dibi temizliği

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla 2015 yılından bu yana çevre bilinci oluşturmak, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliği, Gündoğan Mahallesinde devam etti. Temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ile İbrahim Akbaş, Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem, ilgili birim personelleri ve belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı. Dalış ekibi Gündoğan sahili boyunca dalış gerçekleştirerek deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Gündoğan sahilinde yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde 32 kg cam, 25 kg plastik, 42 kg metal, 204 kg araba lastiği, 47 kg tahta, 12 kg diğer atıklar olmak üzere toplam 362 kg atık çıkarıldı. Atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz deniz dibi temizlik etkinliğinin önemine değindiği konuşmasında emeği geçen tüm personele çok teşekkür ederken, “Geçen hafta Türkbükü’ndeydik. Bundan sonra her hafta çarşamba günleri etkinliğimiz devam edecek” dedi.

Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Etkinliği 2 Ağustos Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi’nde devam edecek.

