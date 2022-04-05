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Gündüz adliye koridorlarında, akşam çalıştırdığı sporcular için salonda ter döküyor

05.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukatlığın yanı sıra Karaman Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübünde yardımcı antrenörlük de yapan Halil Sabri Özkan: - "Cübbeyi giyip avukatlık mesleğini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken, akşam da üstümü değiştirip eşofmanlarımı giyip antrenmana gidiyorum" - "Antrenmanda çoğu kişi avukat olduğumu bilmez, antrenör kimliğimle tanır. Aslında iki ayrı kimliğim var. İkisini de taşımaktan çok keyif alıyorum"

MURAT ÖZÜNAL - Karaman'da gündüz avukatlık akşam da voleybol antrenörlüğü yapan Halil Sabri Özkan, adliye koridorları ve spor salonları arasında zamanını dolu dolu geçiriyor.

Özkan, üniversiteye hazırlanırken gittiği kursta başarılı olunca profesyonel olarak spor hayatına adım attı.

Çeşitli takımlarda voleybol antrenörlüğü görevini üstlenen 28 yaşındaki Özkan, altyapı ve 2. ligde mücadele eden Karaman Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübünde yardımcı antrenörlük yaparak, Karaman'ı sporda en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösteriyor.

Özkan, AA muhabirine, çocukluk hayalinin avukatlık olduğunu, iki yıldır bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Avukatlık mesleğinden çok keyif aldığını söyleyen Özkan, insanların haklarını savunmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

Özkan, hayallerinden birinin de hakemlik olduğunu, hakem olduktan sonra da yüksek öğrenimi devam ederken antrenörlük yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hem avukatlık mesleğinden hem de antrenörlük yapmaktan büyük keyif alıyorum. Gündüz ofiste müvekkil görüşmeleri oluyor ya da emniyete, karakola gidiyorum. Adliyede duruşmalara giriyorum. Cübbeyi giyip avukatlık mesleğini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken, akşam da üstümü değiştirip eşofmanlarımı giyip antrenmana gidiyorum. Antrenmanda çoğu kişi avukat olduğumu bilmez, antrenör kimliğimle tanır. Aslında iki ayrı kimliğim var. İkisini de taşımaktan çok keyif alıyorum."

Yardımcı antrenörlüğünü yaptığı takımla başarılı olmak için aralıksız çalıştıklarını anlatan Özkan, "Takımı en iyi şekilde çalıştırarak teknik eğitim ve taktikle iyi bir voleybol takımı haline getirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman spor ve gençlerimizim spor yapması." dedi.

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