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Güneş: "Genç kadromuzla yeniden BAL Ligi’ndeyiz"

YALOVA HABERLERİ  | 01.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyespor, TFF’nin 2.

Yalova Altınova Belediyespor, TFF’nin 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in oynatılmayacağını açıklanmasının ardından bir sezon aradan sonra yeniden BAL Ligi’ne çıktı.
COVID-19 salgını sebebiyle Yalova süper Amatör Liginde son 3 haftaya 5 puan farkla lider giren Altınova Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin ligleri tescil etmesini bekliyor. Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, çok genç bir kadroyla BAL Ligine çıkmanın guru ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yeniden BAL Ligine döndüğünü söyleyen Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, “Pandemi nedeniyle ilgin bitmesine 3 maç kala maçlar oynanmamıştı. Yalova Süper Amatör Liginde en yakın rakibine 5 puan fark atan Altınova Belediyespor, Yalovaspor’un 3. Lige çıkmasıyla kentimizi BAL Liginde temsil edecek. Şimdi liglerin TFF tarafından tescil edilmesini bekliyoruz. Geçen sezon BAL Liginden düşürmüştük. Ama yılmadık, çalıştık genç kadromuzla çok çalıştık. Camiamızın desteğiyle bu günlere geldik. Alın teriyle alınan şampiyonlukla yeniden BAL Ligindeyiz. Bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Oyuncu kardeşlerimizin alnından öpüyorum. BAL Liginde de hedefimiz şampiyonluk olacak” dedi.

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