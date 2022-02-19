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Güneşli havayı fırsat bilenler Safranbolu'ya akın etti

19.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşli havayı fırsat bilenler Safranbolu'ya akın etti

Kış mevsiminde güneşli havayı fırsat bilenler, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında müzeleri ve 6-8 odalı konakları gezdi.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını izleyen tatilciler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden tattı.

İlçedeki lokum ve hediyelik eşya dükkanları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

- "Safranbolu'nun doğal güzelliklerine hayran kaldık"

Tarihi ilçeyi ziyaret edenlerden Merve Aksoy, AA muhabirine, 4 yıldır Karabük'te yaşadığını ve hafta sonlarını Safranbolu'da değerlendirdiğini söyledi.

Safranbolu'nun tarihi yerlerini çok beğendiğini belirten Aksoy, "Safranbolu hafta sonları çok kalabalık oluyor. Tarihi evleri, turistik mekanları ve lokumu gerçekten çok güzel. Karabük'te eğitim aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Hıdırlık Tepesi'ni gezen Ayşe Atabey de İstanbul'dan geldiğini ifade etti.

Tarihi ilçeye arkadaşlarıyla geldiğini anlatan Atabey, Safranbolu'nun doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi.

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