Güney Afrikalı yardım kuruluşu Hatay'da depremzedelere erzak dağıtıyor

Güney Afrika'nın yardım kuruluşlarından Hope For You Foundation Derneğinin yetkilileri, daha önce Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki yardımlarının ardından Hatay'a geldi.

Deniz Feneri Derneği ile işbirliği içinde yardımları hazırlayan dernek yetkilileri, yaklaşık 4 bin aileye içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu koli dağıtımına başladı.

"MUHABBETİN TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZLE DEVAM ETMESİNİ ARZULUYORUZ"

Dernek yetkilisi Shamsuddeen Moola, depremden etkilenenlere yardımcı olmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Güney Afrikalı yardımseverlerin desteğiyle geçen ay ziyaret ettikleri Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki depremzedelere de malzeme ulaştırdıklarını aktaran Moola, 4 binin üzerinde gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Hatay ve çevresine destek olmak için Deniz Feneri Derneği ile ortak çalıştıklarını ifade eden Moola, şöyle konuştu:

"Hatay'daki ve diğer depremzedelere yardım için çalışmalar yaptık. Yaklaşık 4 bin aileye ziyaretimiz olacak. Gıda kolisinde yağ, un, pirinç, çay ve hazır çorbalık malzemeler var. Çocuklara yönelik de paket hazırladık. Boyama kalemleri, oyuncaklar var. Ekonomiye destek olsun diye tüm ürünleri biz yerel kaynaklardan aldık. Dağıtıma yeni başladık. Biz muhabbetin Türkiye'deki kardeşlerimizle devam etmesini arzuluyoruz. Bugün biz onlara yardımcı oluyoruz. İnşallah ihtiyacımız olursa onlar da bize yardımcı olurlar."

Moola, gelecek aylarda da yardımları sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

