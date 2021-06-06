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Güney beldesinde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı

06.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney beldesinde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Seçimde 8 belediye başkan adayı seçime katılırken seçmenler sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Güney İlkokulunda 1830 seçmen kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz başlayan oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Belde de belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Oyunu kullanan Mevlüt Aytekin, köylerinin yeniden belediye olmasından memnun olduğunu ifade etti.

Ahmet Çetin, belediye olması için 7 yıl çok uğraş verdiklerini ve oy kullanmaktan mutlu olduklarını söyledi.

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