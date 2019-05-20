Her an savaş çıkabilir! Savaş gemisi bölgeye giriş yaptı

ABD Donanması'na ait Preble isimli güdümlü füze destroyerinin Scarborough Adası yakınlarında seyrettiği öğrenilirken, 7. Filo Sözcüsü komutan Clay Doss tarafından yapılan açıklamada, "Preble, Scarborough’un 12 mil açığından geçti. Amacı uluslararası suları korumaktı" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmenin iki ülke arasındaki gerilimi en üst noktaya taşıyan ticaret savaşı sürecinde yaşanması, ABD'nin 'Çin'e yönelik bir gözdağı hamlesi' ifadeleriyle yorumlandı.

Yine Mayıs ayı içerisinde, ABD'ye ait iki Amerikan destroyerinin Spratly adalarının 12 deniz mili yakınına yaklaşmıştı.

Çin ise, bir ay içerisinde bölgeye ikinci kez savaş gemisi gönderen ABD'ye yönelik 'provokasyonlardan kaçınması ve Çin'in bölgedeki egemenlik haklarını ihlal etmemesi' konusunda çok sayıda uyarıda bulunuyor.

Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Güney Çin Denizi'nde özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerine yakın mesafedeki adalarda hak iddia eden Vietnam, Filipinler, Malezya, Bruney ve Tayvan'a gönderdiği mesajda "Tüm ilgili tarafları Çin'in egemenliğine ve yasal haklarına ciddiyetle saygı duymaya ve ikili ilişkilere ya da bölge barışına ve istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

