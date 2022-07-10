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Güney Ege sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

10.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Ege sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya gelen yerli turistler, turistik merkezlerin sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla ve ilçelerinde sahillerde yoğunluk dikkati çekti.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girmeyi tercih etti. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girdi, güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1700 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Bodrum ilçesine gelenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler güneşlendi, denize girdi.

Tatili geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, buradaki şezlonglarda güneşlendi ve denizin tadını çıkardı.

Bazı tatilciler de Menteşe Akbük plajı ile Milas ilçesi Ören Mahallesi'ndeki sahillerde denize girerek güneşlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla Bodrum Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:48
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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