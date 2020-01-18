Güney Kıbrıs’ta şike şoku

Güney Kıbrıs'ta 'sporda şike' olayı hakem Konstantinos'un 3 Ocak'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Doksas-AEL arasındaki müsabakayı yönetmesi sonrasında patlak verdi. AEL takımı, hakemi UEFA'ya şikayet etti. UEFA'ya hakem ile ilgili olarak daha önce de 'şike' dosyalarının gittiği ortaya çıktı. Andreas Konstantinos ise polise verdiği ifadede maçlar sonrasında tehdit ve küfürler aldığını söyledi.

Rum medyası da olayı, "Futbolun cesedini havaya uçurdular" manşetiyle gündeme taşıdı. Alithia gazetesi, UEFA'nın, Güney Kıbrıs'ta bir çok maçta şike yapıldığı yönünde KOP'a uyarı yaptığını yazdı. Politis gazetesi de hakemin aracına bomba konulmasıyla Rum lider Anastasiadis'e de mesaj verildiğini öne sürdü ve “Bomba konulmasıyla, 'Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Başkanı’na direkt yanıt-mafya burada” başlığını kullandı.

ANASTASİADİS ÇILGINA DÖNDÜ

Gazete, "Anastasiadis olayı duyunca sinirden çılgına döndü" ifadelerine yer verdi. Alithia olayın sadece hakem Andreas Konstantinos'un aracına bomba konulması olmadığına işaret ederek, "Son dönemlerde hakemlerin sonucu değiştiren kasıtlı veya kasıtsız hataları ve yasa dışı çeteler, suç örgütleri, komut veren kokuşmuş unsurlar, UEFA’dan gelip giden şikeli maçlara yönelik 'kırmızı dosyalara' ilişkin şikayetler nedeniyle çürümeye yüz tutmuş ceset vaziyetteki ülke futbolu havaya uçuruldu" ifadelerini kullandı.