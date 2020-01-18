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  4. Güney Kıbrıs’ta şike şoku

Güney Kıbrıs’ta şike şoku

FUTBOL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum tarafında birinci ligde görev yapan hakem Andreas Konstantinos'un aracına bomba konulması üzerine UEFA harekete geçti. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, ortaya çıkan bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta şike şoku

Güney Kıbrıs'ta 'sporda şike' olayı hakem Konstantinos'un 3 Ocak'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Doksas-AEL arasındaki müsabakayı yönetmesi sonrasında patlak verdi. AEL takımı, hakemi UEFA'ya şikayet etti. UEFA'ya hakem ile ilgili olarak daha önce de 'şike' dosyalarının gittiği ortaya çıktı. Andreas Konstantinos ise polise verdiği ifadede maçlar sonrasında tehdit ve küfürler aldığını söyledi.

Rum medyası da olayı, "Futbolun cesedini havaya uçurdular" manşetiyle gündeme taşıdı. Alithia gazetesi, UEFA'nın, Güney Kıbrıs'ta bir çok maçta şike yapıldığı yönünde KOP'a uyarı yaptığını yazdı. Politis gazetesi de hakemin aracına bomba konulmasıyla Rum lider Anastasiadis'e de mesaj verildiğini öne sürdü ve “Bomba konulmasıyla, 'Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Başkanı’na direkt yanıt-mafya burada” başlığını kullandı.

ANASTASİADİS ÇILGINA DÖNDÜ

Gazete, "Anastasiadis olayı duyunca sinirden çılgına döndü" ifadelerine yer verdi. Alithia olayın sadece hakem Andreas Konstantinos'un aracına bomba konulması olmadığına işaret ederek, "Son dönemlerde hakemlerin sonucu değiştiren kasıtlı veya kasıtsız hataları ve yasa dışı çeteler, suç örgütleri, komut veren kokuşmuş unsurlar, UEFA’dan gelip giden şikeli maçlara yönelik 'kırmızı dosyalara' ilişkin şikayetler nedeniyle çürümeye yüz tutmuş ceset vaziyetteki ülke futbolu havaya uçuruldu" ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN YARDIM İSTEDİLER

Yaşananlar üzerine Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, söz konusu hakemin aracına bomba konulması olayını kınarken, bu olayı UEFA'dan gelen 'kırmızı dosyalarla' birlikte yorumladı. Savvidis, toplantı çerçevesinde bazı kararlar aldıklarını, ilk olarak UEFA’dan uzman yardımı talep ettiklerini belirtirken, UEFA yetkililerinin Kıbrıs’a gelmesi ve buradaki ilgili makamlara yardımcı olması temennisinde bulundu.

ŞİKE DOSYALARINDA ARTIŞ

KOP Başkanı Yorgos Kumas ise yaptığı açıklamada, dosyalarla ilgili olarak son günlerde bir artış bulunduğunu, kendi tüzüklerini uygulayarak bunları polise teslim ettiklerini belirtti. Kumas, dün sabah UEFA yetkilisi ile telefonda görüştüğünü ve tüm bu konular için yardım istediklerini ifade etti.

Dosyalara ilişkin olarak Kumas, uzmanların ne zaman Kıbrıs’a geleceğine dair yanıt beklediğini de söyledi. Rum Polis Müdürü Kipros Mihalidis de yaptığı açıklamada, bombalı saldırı olayını aydınlatmak ve dosyalarla ilgili olarak KOP ile işbirliği yaparak tüm konuyu çözmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Andreas Konstantinos Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı rum futbol federasyonu

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