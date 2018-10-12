Güney Kore 2 - 1 Uruguay

Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı file bekçisi mücadelenin tamamında görev alırken, 65'inci dakika hakem Alireza Faghani tarafında sarı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşmada Uruguay'ın tek golünü 72. dakikada Vecino atarken, Güney Kore'nin gollerini ise 66 ve 79. dakikalarda Jung Woo-Young kaydetti.
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