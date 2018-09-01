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Güney Kore Milli Takımı, Asya Oyunları'nda şampiyon olunca askerlikten muaf oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2018 20:54 | Son Güncelleme

Asya Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Güney Kore Milli Takımı'nın tüm futbolcuları askerlikten muaf oldu.

Güney Kore Milli Takımı, Asya Oyunları'nda şampiyon olunca askerlikten muaf oldu

Asya Oyunları'nın finalinde Güney Kore ile Japonya futbol takımları, Endonezya'nın Bogor kentinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma bölümünde iki gol bulan Güney Kore, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-Min Son'ın da bulunduğu Güney Koreli futbolcuların tamamı bu şampiyonluğun ardından 21 aylık askerlik görevinden muaf oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Asya Oyunları Güney Kore Milli Takımı Heung-Min Son

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