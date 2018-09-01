Güney Kore Milli Takımı, Asya Oyunları'nda şampiyon olunca askerlikten muaf oldu

Asya Oyunları'nın finalinde Güney Kore ile Japonya futbol takımları, Endonezya'nın Bogor kentinde karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma bölümünde iki gol bulan Güney Kore, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-Min Son'ın da bulunduğu Güney Koreli futbolcuların tamamı bu şampiyonluğun ardından 21 aylık askerlik görevinden muaf oldu.
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