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Milli futbolcuya şikeden 10 ay hapis ve ömür boyu men

FUTBOL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Güney Kore Futbol Federasyonu, Asan forması giyen Güney Koreli milli futbolcu Jang Hak-yong'a şike yaptığı için ömür boyu futboldan men cezası verdi.

Milli futbolcuya şikeden 10 ay hapis ve ömür boyu men

Güney Kore ligi K-League'de Busan'a karşı oynadıkları maçın ilk 20 dakikasında kırmızı kart görmesi için 45 bin dolarlık şike teklifi aldığını ve kabul ettiğini söyleyen Asanlı futbolcu Jang'a 10 ay hapis ve ömür boyu futboldan men cezası da verildi.

2011'den bu yana K-League'de 50'den fazla futbolcu, şike yaptığını itiraf edip ceza almıştı.

ŞİKE SADECE FUTBOLDA DEĞİL
Güney Kore'de şike, sadece futbolla da sınırlı kalmıyor. 2016 yılında polis, 21 beyzbol oyuncusunu şike nedeniyle tutuklamıştı. 2012'de ise 4 voleybolcunun şike yaptığı ortaya çıkmıştı.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ
Kariyerinde 300'den fazla maça çıkan Koreli futbolcu, 5 kez de Güney Kore Milli Takım formasını giymişti. Jang Hak-yong, sol bek pozisyonunda forma giyiyordu. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Jang Hak-yong Asan Güney Kore Futbol Federasyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamlarda adalet anlayışı. fenere halen ceza yok
KEŞKE BİZİM ÜLKENİN BAŞKANI OLSAYDINIZ.......? BİZDE VAR YA KESİN 5 KULÜP ŞİMDİ 3 LİGDE OYNUYORDU KESİN HEMDE . HATTA T F F DE KÜMEYE DÜŞERDİ ŞİKE AKLAMA KURULU. ZATEN ADINI DEGİŞTİRDİ ................. FENERASYON........ ŞİMDİ MYNETE RİCAM BÖYLE ŞİKE ŞEYLERİ YAZMAYIN BİRİLERİNİN YÜREGİ HOPLUYOR KORKUDAN
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