Güney Marmara'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın feribot seferleri yapılmayacak

BALIKESİR (AA) - Güney Marmara'da beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.

