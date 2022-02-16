Güneyden gelen lezzetleri sevenlere: Kilis'ten teşrübe tarifi

Teşrübe, değişik tatları denemek isteyenlerin merak ettiği bir yemek. İçinde et kullanılmasına rağmen lezzeti oldukça hafif olan bu tarif, doğudan batıya her yörede rahatlıkla tercih edilebilir. Akşam yemeğine kalabalık misafir davet ettiniz ve ne yemek yapacağınızı mı düşünüyorsunuz? Teşrübe, herkesin bayılacağı bir ana yemek! İşte Kilis'e özel Teşrübe tarifi!

TEŞRÜBE TARİFİ

MALZEMELER

300 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet bostan patlıcanı veya 10 adet bebek patlıcan

2 adet orta boy kuru soğan

5 adet sivri biber

3 adet domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

SUNUMU İÇİN

1 adet oval tırnak pide

2 su bardağı katı kıvamlı yoğurt

HAZIRLANIŞI

Tencerede zeytinyağı ile birlikte etleri iyice yumuşayana ve suyunu çekene kadar kavurun.

Kuzu eti kullanıyorsanız yarım çay bardağı yağ yeterli gelebilir.

Yemeklik doğranan soğanları ve biberleri suyunu çeken etin üzerine ilave edip kavurmaya devam edin.

1 yemek kaşığı tereyağını ve domates salçasını ekleyin.

Üzerine küçük küçük doğranmış domatesleri de ilave ederek kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin.

Patlıcanları uzunlamasına alacalı olacak şekilde soyup uzunlamasına 2 veya 4 parçaya ayırın.

Bebek patlıcan kullanıyorsanız kesmenize gerek kalmayabilir.

Başka bir tencerenin içerisinde sıvı yağı kızdırın.

Kızan yağın içerisine patlıcanları atın, her tarafını eşit şekilde kızartın.

Sarımsakları döverek yoğurt ve tuz ile birlikte karıştırın.

Üzerine hazırlayacağınız sos için sos tenceresine 1 yemek kaşığı tereyağı, biber salçası ve pul biber ilave ederek kavurun.

Sosun üzerine 2 çorba kaşığı su ekleyip kaynayınca ocaktan alın.

Tırnak pideleri küp küp doğrayın, tavada eriyen 1 yemek kaşığı tereyağının üzerine ilave ederek ısınana kadar karıştırın.

Sunum tabağına tırnak pideleri yayın, üzerine hazırladığınız salçalı sosu gezdirin.

Pidelerin üzerine her tarafa eşit gelecek şekilde yoğurdu dökün.

Yoğurdun orta kısmına pişirilen etleri alıp, en üste patlıcanları dizin.

Kalan salçalı sosu üstüne gezdirerek servis edin.



