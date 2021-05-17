Güneydoğu Anadolu'daki iş insanlarına yönelik "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" gerçekleştirilecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) eğitim organizasyonuyla 26-27 Mayıs'ta Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep'teki iş insanlarına yönelik "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirmek amacıyla yurt sathında "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlemeye devam ediyor.

Geçen yıl mart ayına kadar yüz yüze ve yerinde gerçekleştirilen seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi yapılıyor.

Bazı Güneydoğu Anadolu illerinde faaliyet gösteren iş çevrelerine yönelik düzenlenecek seminerlerde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta uygulanan destek programları, dahilde ve hariçte işleme rejimleri, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları ile Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları konuları ele alınacak.