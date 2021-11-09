Güneydoğuda ara tatilde turizmde hareketlilik bekleniyor

GAZİANTEP (AA) - EKİP - Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okulların ara tatile gireceği dönemde turizm hareketliliği bekleniyor.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında eğitime ara verilecek.

Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulacak ara tatili değerlendirmek isteyen tatilciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi illerdeki otellere rezervasyon yapmaya başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, AA muhabirine, bölge turizminin son günlerde oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

Bölge turizminin kıyı bölgelerine göre biraz daha farklılık gösterdiğini ifade eden Kılınç, "Gaziantep biraz daha gastronomi turu konusunda üst düzeydedir. Bu bölge 12 ay boyunca turist almaktadır. Bölgemiz aynı zamanda sanayi bölgesi olduğu için hem gastronomi hem iş turizmi bir aradadır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınından turizm sektörünün de etkilendiğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"İnsanlar, pandeminin ardından rahatlamak, gezmek için daha konforlu bir tur istedi. Bölgede 23-29 Ekim tarihlerinde ciddi anlamda bir doluluk oranı yaşandı. Otellerde yüzde 100 doluluk oranı vardı. Ciddi anlamda potansiyeli var ve bunu 12 aya yaymak için hem TÜRSAB hem yerel yönetimler çalışıyoruz."

Kılınç, ara tatilde de turizm hareketliliği beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tur rezervasyonları hemen hemen kapandı denecek durumda. Şu an oteller ara tatili için yüzde 80 doluluk oranında. Bu nedenle misafirlerin dikkatli davranıp daha önceden rezervasyon yapmaları lazım. Kış döneminde kıyı bölgeleri tamamen kapalı. İnsanlar artık pandemiden dolayı evde sıkıldı. İnsanlar gastronomi ve inanç turizmi ile tarihi dokuyu görebilmek için bu bölgeyi tercih ediyor."

- Şanlıurfa

Kültür ve inanç turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa ise hava sıcaklarının da azalmasıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dokuz günlük tatili fırsata çevirmek isteyenler, müzik ve gastronomi alanında öne çıkan Şanlıurfa'da, Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı ziyaret etme imkanı bulacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, ara tatilin kültür turları dönemine denk gelmesinin turizmciler tarafından güzel karşılandığını söyledi.

Ekim ayının turizm açısından yoğun geçtiğini, gelemeyen misafirleri ise kasım ayına yönlendirdiklerini ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin Göbeklitepe ve Karahantepe'ye gösterdikleri ilgi dolayısıyla misafir ziyaretçi sayılarının daha da katlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Gelen talepler de zaten bu yönde. Gerek otellerimizin gerek restoranlarımızın yoğunluğuna bakacak olursak ziyaretlerin aralık ayı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Şanlıurfa olarak Hazreti İbrahim'in şehriyiz, O'nun misafirperverliğiyle bütün misafirlerimizi bekliyoruz, gelsinler görsünler bölgeyi keşfetsinler. Kasım ayı ile beraber hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesi özellikle ziyaretçilerimizin ören yerlerini gezmesi için bir fırsattır, bundan dolayı tüm misafirlerimizi kentimize bekliyoruz."

Nevali Otel Müdürü Ahmet Kaan Kaya ise salgın nedeniyle yılın ilk 5 ayı istenen bir hareketlilik yaşanmadığını ancak sonrasında boş oda bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Ara tatilin bölge turizmine ciddi anlamda katkı sağlamasını beklediklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız neredeyse 2 yıldır evde kaldılar, hareket edemediler. Biz inançlıyız, rezervasyonlarımız ara tatille beraber ciddi anlamda gelmekte. Hem yurt içinden hem yurt dışından misafirlerin akın akın özellikle bölgemize geldiği görülmekte. 2021 kötü başlasa da güzel bir süreçle tamamlamak üzere. İnşallah gelecek yıllarda da bu böyle devam eder. Otelimizin toplam 209 odası şu an için tam olarak dolu. Kasım ayı da böyle devam edecek. Şu anda ciddi anlamda bir rezervasyon talebi mevcut."

- Adıyaman

Kommagene Krallığının 5 önemli kentinden biri olan Adıyaman'da ise özellikle Perre Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve güneşin doğup batışını izlemek isteyenlerin uğrak noktası Nemrut Dağı ile Safvan Bin Muattal Türbesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da ara tatilde vatandaşları kenti gezmeye ve tarihi ören yerleri görmeye davet etti.

Turizmde hareketlilik beklendiğini aktaran Çuhadar, "Adıyaman'ımızda Perre Antik Kenti, Nemrut Dağı görülmeye ve gezilmeye değer yerlerdir. Tabiat ve kültür varlıkları her yönüyle Adıyaman sizleri bekliyor onları en iyi şekilde misafir edeceğimizden emin olsunlar. Vatandaşlarımızı Adıyaman'ımızın bütün güzelliklerini tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Veka Turizm sahibi Veysel Kırani Kuştepe ise salgın tedbirlerinin hafiflemesiyle turizmde yoğunluk olduğunu söyledi.

Kentte yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını belirten Kuştepe, şunları kaydetti:

"Okulların tatil olduğu dönem, önemli bir fırsat. Adıyaman'da da tarihi ören yerlerimiz, Perre Antik Kenti, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü görülmeye değer. Herkesi bu güzellikleri gelip gezmeye ve görmeye davet ediyorum."



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