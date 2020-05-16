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Güneydoğu'da arı otu yaygınlaştırılarak bal üretimi artırılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da DÜ Bismil Meslek Yüksekokulu tarafından yetiştirilen arı otuyla bölgede üretilen balda verim ve kalitenin artırılması sağlanacak - Doç. Dr. Mehmet Salih Sayar: - "Deneme amaçlı yetiştiricilikte çok güzel sonuçlar aldık. Arıcılıkla uğraşan tüm çiftçilere tavsiye ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Bismil Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından bölgede üretilen balda verim ve kalitenin artırılması için arı otu yetiştirildi.

Bismil MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Salih Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı otunun yöre koşullarındaki performansının belirlenmesi amacıyla yüksekokulun araştırma ve uygulama alanında çalışma başlattıklarını söyledi.

Yöreye uygun alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar kapsamında bu yıl arı otu (Phacelia tanacetifolia benth) bitkisine yer verdiklerini ifade eden Sayar, araştırmanın tüm aşamalarını organik tarım programı öğrencileriyle yürüttüklerini belirtti.

Ana vatanı ABD'nin güneybatı bölgesi ve Meksika olan bu bitkinin Türkiye ile tanışmasının 1980'lerin başında ABD'den getirilen tohumlarla olduğunu anlatan Sayar, çok iyi bal özü içeren bir bitki olan arı otunun balda verim ve kaliteyi artırdığını, bu nedenle ülkede arıcılıkla uğraşanlar tarafından gün geçtikçe daha çok tercih edildiğini anlattı.

- Güzel kokusuyla arıları çekiyor

Yürüttükleri çalışmada arı otunda çiçeklenmenin nisan ortasında başladığını, bitki boylarının ise 1 metreyi aştığını gözlemlediklerini aktaran Sayar, "Ayrıca mayıs ayında bitki lila renkli çiçeklerle bezeniyor. Çiçekleri çok güzel kokuyor. Bu güzel koku metrelerce öteden hissedilebiliyor." dedi.

Sayar, günün güneşli saatlerinde arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen bu bitkinin mayısın sonuna kadar çiçekte kaldığını dile getirerek, yaklaşık 1,5 ay çiçekte kalan bu bitkiyi arıcılıkla uğraşan tüm çiftçilere önerdiklerini kaydetti.

Tohum üretiminin Türkiye'de yapıldığını ancak bölgede bu bitkinin yetiştirilmesinin yaygın olmadığını ifade eden Sayar, "Deneme amaçlı yetiştiricilikte çok güzel sonuçlar aldık. Arıcılıkla uğraşan tüm çiftçilere tavsiye ediyoruz. Yetiştiriciliği konusunda çiftçileri her zaman bilgilendirmeye hazırız." diye konuştu.

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