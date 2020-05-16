Güneydoğu'da arı otu yaygınlaştırılarak bal üretimi artırılacak

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Bismil Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından bölgede üretilen balda verim ve kalitenin artırılması için arı otu yetiştirildi.

Bismil MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Salih Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı otunun yöre koşullarındaki performansının belirlenmesi amacıyla yüksekokulun araştırma ve uygulama alanında çalışma başlattıklarını söyledi.

Yöreye uygun alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar kapsamında bu yıl arı otu (Phacelia tanacetifolia benth) bitkisine yer verdiklerini ifade eden Sayar, araştırmanın tüm aşamalarını organik tarım programı öğrencileriyle yürüttüklerini belirtti.

Ana vatanı ABD'nin güneybatı bölgesi ve Meksika olan bu bitkinin Türkiye ile tanışmasının 1980'lerin başında ABD'den getirilen tohumlarla olduğunu anlatan Sayar, çok iyi bal özü içeren bir bitki olan arı otunun balda verim ve kaliteyi artırdığını, bu nedenle ülkede arıcılıkla uğraşanlar tarafından gün geçtikçe daha çok tercih edildiğini anlattı.