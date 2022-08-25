Güneydoğu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Diyarbakır'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Siraceddin Öztoprak, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik kattığını, özgün bir eğitim modeliyle geçmişten günümüze kadar milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

İmam hatip okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkısı olan eğitim kurumları olduğunu belirten Öztoprak, bu okulların kurulduğu günden bugüne milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini ifade etti. Öztoprak, şöyle konuştu:

"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz."

- Mardin

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulsamet Yılmaz da dernek binasında, imam hatip okullarında yetişen milyonlarca gencin eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda güzel çalışmalara ve başarılara imza attığını belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz."

Açıklamanın ardından Yılmaz ve bazı dernek üyeleri, Mardin Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

- Batman

Önder Batman İmam Hatipliler Derneği Başkanı Nezir Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarının öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkedeki eğitim sisteminin bir parçası olduğunu anlattı. Eğitim sisteminin içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü olduğunu, imam hatip okullarının da bunlardan biri olduğunu dile getiren Ceylan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Okul türleri içinde imam hatip okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz."

- Siirt

Önder Siirt İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Musa Doğrusever ve dernek üyeleri de Bahçelievler Mahallesi Halid Bin Velid Camisi bahçesinde açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Doğrusever, daha sonra Siirt Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.



