Güneydoğu'daki STK'lardan FETÖ'nün hain darbe girişimine tepki

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Diyarbakır ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine tepkisini dile getirdi. FETÖ'nün 4 yıl önce gerçekleştirdiği, 251 kişinin şehit edildiği darbe girişimine tepki her geçen gün büyüyor. Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, AA muhabirine, bu topraklarda bin yıldır şehitler verildiğini söyledi. Çoban, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın sokaklara döküldüğünü ve darbecilere gereken cevabı verdiğini belirterek, "O gece karanlık bir geceydi, bir işgal girişimiydi, halkın iradesine pranga vurmaktı. Çanakkale'de ne yaşadık ve dünyaya ne mesaj verdiysek o gün de aynı mesajı verdik." dedi. 15 Temmuz gecesi halkın evlatlarını, eşlerini, ailesini geride bırakarak, sokağa çıktığını hatırlatan Çoban, mesele vatan olunca herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini aktardı. Çoban, bu topraklarda bin yıldır din, dil, etnik köken ayrımı yapılmadan herkesin kardeşçe bir arada yaşadığına işaret ederek, o gece şehit düşenler arasında Diyarbakırlıların da bulunduğunu kaydetti.

"Hepimiz kardeşiz ve bu vatan hepimizin vatanı. O yüzden hepimiz mücadele edeceğiz. Örgüt ve şahsi çıkarları için vatanını milletini satanları 15 Temmuz'da birebir yaşadık. Halkın tankıyla, F-16'larıyla, silahıyla halka mermi yağdırıldı. 251 kişi FETÖ tarafından katledildi. Bunu lanetle kınıyoruz. Vatan hepimizin vatanı, ölmek gerekiyorsa, hazırız, bundan da şeref duyarız." ifadelerini kullanan Çoban, 15 Temmuz'un unutulmaması, unutturulmaması gerektiğini bildirdi. Çoban, 15 Temmuz'u çocukların ve gençlerin zihninde canlı tutmak amacıyla böyle bir dernek kurduklarını anlattı. - Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak o gece yaşananların bir an bile unutulmadığını, hafızalarda iz bıraktığını söyledi. Kandemir, devletin desteğiyle darbe girişiminde şehit ve gazi olanların isimlerinin ölümsüzleştirildiğini anlatarak, Mardin'de 8 okulda, bazı cadde ve sokaklarda şehit ve gazilerin isminin yaşatıldığını, en büyük parkın isminin ise 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı olarak değiştirildiğini belirtti.