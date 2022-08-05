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Güneydoğu'dan yılın 7 ayında 315,3 milyon dolarlık un ihracatı

05.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'dan yılın 7 ayında 315,3 milyon dolarlık un ihracatı

Güneydoğu'dan yılın 7 ayında 315,3 milyon dolarlık un ihracatı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki un üreticileri, yılın 7 ayında 315 milyon 304 bin dolarlık ihracat yaptı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Un Sanayiciler Derneği Başkanı Mesut Çakmak ve un sanayicileri GAİB Hizmet Binası'nda biraya geldi.

Katılımcılar, un sanayicilerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi, görüş alış verişinde bulundu.

Kadooğlu, toplantıdaki konuşmasında, un sektörüyle ilgili yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini, bu sorunların çözümü için ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Un sektörünün ihracata önemli katkı sağladığını aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Verilere göre bu yılının 7 aylık sürecinde Türkiye genelinden 753 milyon 487 bin dolarlık un ihracatı gerçekleştirilirken bölgemizden bu süreçte 315 milyon 304 bin dolarlık un ihracatı yapılmıştır. Gaziantep'ten ise bu süreçte ihraç edilen un tutarı 81 milyon 719 bin dolardır. Son dönemlerde özellikle en önemli pazarımız olan Irak'ta gıda sektörüne yönelik üretim tesislerinin inşa ettirilerek üretime geçilmesi birçok sektör gibi un sektörünü de önümüzdeki süreçte olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz. Bunun için mevcut pazarlardaki pazar payımızı korurken hiç durmadan yeni pazarların kapılarını aralamak zorundayız."

Güneydoğu'dan yılın 7 ayında 315,3 milyon dolarlık un ihracatı

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