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Güneydoğu'dan yılın ilk yarısında 5,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

02.07.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'dan yılın ilk yarısında 5,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, birliklerinin yılın ilk 6 ayında 5 milyar 470 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyar 13 milyon dolarlık dış satımla en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti.

Bölgenin ihracat hacminde istikrarlı bir artış yakaladıklarını bildiren Kileci, şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk yarısında bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 5 milyar 470 milyon dolarlık ihracat yaptı. Gaziantep ise 4 milyar 825 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 40 artırdı. Bölgemizin ihracatında en çok satış, yüzde 35,7 ile Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. Orta Doğu ülkelerini yüzde 19,4 ile Avrupa Birliği ülkeleri ve yüzde 15,1 ile Amerika ülkeleri takip etti. En çok ihraç edilen ürünler ise sırasıyla makine halıları, iplikler, kumaşlar ve pastacılık ürünleri oldu."

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