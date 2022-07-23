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Güneydoğulu hububat ve bakliyatçılar tahıl koridoru anlaşmasından memnun

23.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğulu hububat ve bakliyatçılar tahıl koridoru anlaşmasından memnun

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi hububat ve bakliyat sektörü, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tahıl koridorunun açılmasının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de rahatlatacağını belirtti.

Ukrayna'da Türk firmalarına ait ürünlerin de beklediğine ve bu anlaşma sayesinde ülkeye getirileceğine dikkati çeken Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu ürünlerin kısa bir süre içinde Türkiye'ye getirilmesi Türk gıda sektörü için büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde faaliyet gösteren makarna, un, yem ve diğer gıda üreticisi ve ihracatçısı firmalarımızın gerek Ukrayna'da gerekse halen Ukrayna limanlarında bekletilen gemilerde ithal anlaşması yaptıkları tahıl ürünleri bulunmaktadır. Bu firmalarımız bu ürünleri ülkemize dahili işlem kapsamında getirerek işlemekte ve ihracatlarını gerçekleştirmektedir. Yapılan anlaşma ülkemizdeki bütün üretici ihracatçı firmalarımızın elini rahatlatacağı gibi ülke ihracatımızın artmasında da önemli rol oynayacaktır."

Kadooğlu, anlaşmanın sağlanmasında liderlik görevini üstlenerek BM, Ukrayna ve Rusya'yı aynı masada buluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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