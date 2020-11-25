Güneydoğulu üreticilerin zorlu zeytin hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - İRFAN AYDOĞDU - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zeytin üretiminin önemli bölümünü karşılayan, yaklaşık 3 milyon zeytin ağacının bulunduğu Gaziantep'in Nizip ilçesinde hasat zamanı başladı.

Ağaç varlığı ve rekolte bakımından her yıl düzenli artışın gerçekleştiği ilçede, yağışların başlamasıyla üreticiler hasat için kolları sıvadı. Yağışla zeytinin yağlandığını düşünen üreticiler, hasat için hava ağarmadan evlerinden ayrılıyor. Sabahın ilk ışıkları altında kahvaltı yapıp işe koyulan Güneydoğulu tarım işçileri, zeytin için yaklaşık 1 ay hummalı bir çalışma dönemi geçirecek.​​​​​​​

Traktörle geldiği tarlada tarım işçileriyle zeytin hasadı yapan ve baklava ikramında bulunan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, ilçenin Antep fıstığı ve zeytin üretiminde öne çıktığını söyledi.

İlçe genelinde bir süre önce sona eren Antep fıstığının ardından şu an zeytin hasadına başlandığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Nizip ilçemizde 145 bin dekar alan üzerinde 3 milyona yakın, meyve veren zeytin ağacımız bulunuyor. Bu ağaçlarımızdan bir kısmından sofralık, bir kısmından da yağlık zeytin elde ediliyor. Bu sene özellikle zeytinin 'var yılı' olması hesabıyla yoğun bir hasat dönemi bekliyoruz. Zeytin hasadı hem tarım işçilerimize bir gelir kapısı oluyor hem de sofralık ve yağlık olarak bölge çiftçisine büyük oranda katkı sağlıyor. İnşallah burada toplanan salamuralık zeytinlerimiz bir süre sonra tatlandırılarak sofralarımızın baş tacı olacak. Aynı zamanda yağlık olarak toplanan zeytinlerimiz de Nizip Zeytinyağı olarak mutfaklarımızın vaz geçilmezi olacaktır."