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Güneydoğu'nun ihracatı geçen yıl 11,7 milyar dolar oldu

03.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'nun ihracatı geçen yıl 11,7 milyar dolar oldu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 2021 yılında 11 milyar 717 milyon dolar ihracata imza attı.

GAİB Başkanı Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, aralık ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükselen bölgeden 1 milyar 119 milyon 787 bin dolar dış satım yapıldığını belirtti.

Aralıkta en yüksek aylık ihracatı yakaladıklarının altını çizen Kileci, "Bölgemizin 2021'deki ihracatı geçen seneye göre yüzde 26,4 yükseldi ve 11 milyar 717 milyon dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza atıldı. Bu rakamlarla 2021'i geride bırakırken, 2022'ye büyük gurur ve umutla giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kileci, geçen yıl bölgedeki 116 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Bölgenin geçen yıl 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptığını bildiren Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemiz en fazla ihracatı yüzde 38,4 ile Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. Bölgemizin en çok dış satım yaptığı ülkeler ise sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya ve Almanya oldu. Ürün bazında ise en fazla makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri ihraç edildi. Gaziantep'ten 10 milyar 92 milyon dolar ihracat yapıldı."

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