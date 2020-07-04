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Güneydoğu'nun ihracatı "normalleşme" ile artışa geçti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bölgeden haziranda yapılan ihracat, mayısa göre yüzde 33 artarak 758 milyon dolar oldu - GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "Beklediğimiz artışın çok daha üzerine çıkmak ve eskisinden büyük başarılara imza atmak mümkün"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyelerince, normalleşme sürecinin başladığı haziranda gerçekleştirilen ihracat, mayısa göre yüzde 33 artarak 758 milyon dolara çıktı.

AA muhabirinin GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziranda sanayi ürünleri ihracatından 496 milyon dolar, tarım ürünleri ihracatından 261 milyon dolar, madencilik sektörü ihracatından da 1,4 milyon dolar gelir elde edildi.

Mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle 568,8 milyon dolarlık ihracat yapan GAİB üyeleri, haziranda normalleşme sürecinin olumlu etkileriyle ihracatı yüzde 33 artırarak toplamda 758 milyon dolarlık gelire ulaştı.

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı.

Haziranda toplam 189,3 milyon dolarlık ürün satılan Irak'ı 102,5 milyon dolarla ABD, 35,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

- e-ticaretin önemi arttı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ülke ihracatında önemli payı olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinden önemli dersler çıkartılması gerektiğini aktaran Kileci, "Beklediğimiz artışın çok daha üzerine çıkmak ve eskisinden büyük başarılara imza atmak mümkün." ifadesini kullandı.

Kileci, salgının dünyada değişikliklere yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değişmekte olan ve tamamen dijitalleşen dünya, bu salgınla çok daha hızlı dönüşmeye başladı. Bizlere düşen de değişimi hızla yakalamak ve bu alanda çalışmalar yapmaktır. Birliklerimiz, değişen dünya ticaretinin merkezlerinden biri olmak isteyen Türkiye için kendi üzerine düşeni yapmaktadır, e-ticaretin hiç olmadığı kadar önem kazanması üzerine üyelerimiz, tüm eğitim çalışmalarını ara vermeden çevrimiçi olarak devam ettirmektedir. Böylelikle ihracatçılarımız dış ticarete vakıf olarak katma değerli ürünler üretecek ya da ürettirecek, daha sonra bu ürünleri e-ticaret ile e-ihracat platformlarıyla dünyaya ihraç edecektir."

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