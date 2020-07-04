Güneydoğu'nun ihracatı "normalleşme" ile artışa geçti

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyelerince, normalleşme sürecinin başladığı haziranda gerçekleştirilen ihracat, mayısa göre yüzde 33 artarak 758 milyon dolara çıktı.

AA muhabirinin GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziranda sanayi ürünleri ihracatından 496 milyon dolar, tarım ürünleri ihracatından 261 milyon dolar, madencilik sektörü ihracatından da 1,4 milyon dolar gelir elde edildi.

Mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle 568,8 milyon dolarlık ihracat yapan GAİB üyeleri, haziranda normalleşme sürecinin olumlu etkileriyle ihracatı yüzde 33 artırarak toplamda 758 milyon dolarlık gelire ulaştı.

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı.

Haziranda toplam 189,3 milyon dolarlık ürün satılan Irak'ı 102,5 milyon dolarla ABD, 35,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

- e-ticaretin önemi arttı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ülke ihracatında önemli payı olduğunu belirtti.