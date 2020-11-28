Güneykent Mezarlığında asfalt çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Güneykent Mezarlığında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde eş zamanlı sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan ekipler, çalışmalar kapsamında Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığında da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmalarla mezarlık içinde ulaşım kolaylaştı.

Daha önce mezarlık içinde ihtiyaç olan kısımda istinat duvarı yapımını tamamlayan ekipler, aynı alanda yol açma çalışması da yaptı. Dolgu malzemesi ve zemin güçlendirme faaliyetlerini tamamlayarak yolu asfalta hazır hale getiren ekipler, zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Eş zamanlı olarak bordür döşeme çalışması da gerçekleştirildi. Önce yolun alt yapısını hazırlayan ekipler, daha sonra asfalt dökerek çalışmaları tamamladı.



