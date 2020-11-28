YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Güneykent Mezarlığında asfalt çalışması yapıldı

Güneykent Mezarlığında asfalt çalışması yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 28.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Güneykent Mezarlığında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde eş zamanlı sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Güneykent Mezarlığında asfalt çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Güneykent Mezarlığında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde eş zamanlı sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan ekipler, çalışmalar kapsamında Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığında da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmalarla mezarlık içinde ulaşım kolaylaştı.
Daha önce mezarlık içinde ihtiyaç olan kısımda istinat duvarı yapımını tamamlayan ekipler, aynı alanda yol açma çalışması da yaptı. Dolgu malzemesi ve zemin güçlendirme faaliyetlerini tamamlayarak yolu asfalta hazır hale getiren ekipler, zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Eş zamanlı olarak bordür döşeme çalışması da gerçekleştirildi. Önce yolun alt yapısını hazırlayan ekipler, daha sonra asfalt dökerek çalışmaları tamamladı.

Güneykent Mezarlığında asfalt çalışması yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:26
Öğle
12:34
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Çıglı Eczanesi
Akdeniz
Aslan Eczanesi
Mezitli
Mezıtlı Eczanesi
Mezitli
Ceyhan Eczanesi
Toroslar
Portakal Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.