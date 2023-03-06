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Güngören Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun'a 200 konteyner ev kuruyor

06.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Göksun ilçesine yardımlarını sürdüren Güngören Belediyesi, ilçeye 200 konteyner ev kuracak.

Depremlerin ardından Göksun'a yardıma giden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demirci başkanlığındaki belediye ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Ericek köyünde 24 konteyner ev kuran Göngören Belediyesi ekipleri, iki köyde yıkılan camilerin de yeniden yapımını üstlendi.

Göngören Belediyesi, Göksun ilçe merkezine de 200 konteyner ev kurmak üzere çalışma başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada depremin ardından 12 iş makinesiyle geldikleri ilçede tüm köyleri ve mahalleleri gezerek ihtiyaçları belirlediklerini söyledi.

Acil ihtiyaç olarak Ericek köyüne 24 konteyner ev kurduklarını anlatan Çapoğlu, "Altyapısıyla beraber tamamlayarak vatandaşımıza teslim ettik. Köylerde yıkık evlerin de tespitini yaptık. Yıkık camilerimiz var, iki köyümüze cami yapıyoruz. Göksun ilçesine ilave konteynerler getiriyoruz. Yaklaşık 200 konteyneri 7 Mart'ta kurmaya başlayacağız." diye konuştu.

Göksun'da 90 Kırgız çadırı kurma çalışmalarının sürdüğünü, 50 tır gıda ve giyecek sevk ettiklerini bildiren Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Çadır kentin içme suyu ve elektrik hatlarını çekiyoruz. Döşemesini tamamen ahşap yapıyoruz. Süreç bitene kadar bölgede olacağız, ihtiyaçları karşılayacağız. Buradaki vatandaşımız depremi unutmaz ama acıları hafifleyene kadar biz burada olacağız. Güngören Belediyesi olarak Göksun Belediyesiyle kardeş belediye olduk. Kardeş olarak elimizden ne geliyorsa yapmayı planlıyoruz."

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deprem İstanbul Kahramanmaraş Güngören Belediyesi

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