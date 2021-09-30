Güngören'de 3 bin 450 ton atık ekonomiye kazandırıldı

İSTANBUL (AA) - Güngören Belediyesince, kağıt atıkların geri dönüştürülmesi projesi kapsamında, Kovid-19 salgını sürecinde ilçede 3 bin 450 ton kağıt atık geri dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 Mart'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan salgın döneminde Güngören Belediyesinin Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde kağıt atıklar toplandı.

Güngören'de yaşayan 280 bin vatandaşın ikamet ettiği 11 bin binadan toplanan 3 bin 450 ton kağıt atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 5 milyon 300 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi. Yine geri dönüşüm ile 8 bin 620 metreküp depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

Kağıt atıklar ekiplerin çalışmaları sonucunda hem çöp olmaktan kurtarıldı hem de yaklaşık 60 bin ağacın kesilmesi önlendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sıfır atık projesi kapsamında Güngören'deki her bina, 5 ağacın kesilmesini engelleyerek Türkiye’ye örnek oldu.

Ayrıca, toplanan kağıt atıklar ile doğaya 610 ton sera gazı salınımı önlendi. Proje kapsamında toplanan atıklar sayesinde 14 milyon 140 bin kilovatsaat (Kwh) enerji tasarrufu da sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, geri dönüştürülebilecek atıkları biriktirmeleri için ilçedeki vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Paketli ürünlerin atıklarını toplamanın sadece bir temizlik olmadığını ekonomik olarak da çevre için de bir kazanım olduğunu belirten Demir, "Hem doğaya sahip çıkıyoruz hem de ekonomiye destek veriyoruz. Sıfır Atık Projesi ile ilçemizde pandemi döneminde her bina başına ortalama 5 ağacın kesilmesi önlendi. Bu da bizim için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı." ifadelerini kullandı.

