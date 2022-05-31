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Güngören'de 5. kattan düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı

31.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de 5. kattan düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de 5. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün gece 55 yaşındaki Saadet Polat, 5. kattaki dairesinin penceresinden apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Polat'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı ancak Polat kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kadın ile eşi Hüseyin Polat'ın gün boyu kavga ettiklerini belirledi.

Ekipler bunun üzerine Hüseyin Polat'ı gözaltına aldı. Polat'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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