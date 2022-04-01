Güngören'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

