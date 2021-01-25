Günışığı Derneği, yardımlarını sürdürmeyi devamediyor

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, 2020 yılında bin 760 ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim yardımında bulundu.

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, ilçe genelindeki zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik ve Hereke’de bulunan dernek binalarında, yardımseverlerin destekleri ile alınan kıyafetler, zor durumdaki ailelere ulaştırılıyor. Bu kapsamda 2020 yılında Günışığı Derneği, ihtiyaç sahibi bin 760 vatandaşa yardımda bulundu. Hayırseverler tarafından verilen ayakkabı, pantolon, ceket ve mont yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Yetkililer, bin 760 ihtiyaç sahibi vatandaşa 15 bin 600 parça giyim yardımında bulunulduğunu belirtti.

