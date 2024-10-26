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Günlerdir hastanedeydi... Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.10.2024 14:52
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift ocak ayında ise İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebekleri ile anne-baba olma heyecanını yaşadı. Mutlu evlilikleri ile dikkat çeken ünlü çiftten Yasemin Şefkatli günlerdir hastaneden paylaşım yapıyordu. Şefkatli ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Günlerdir hastanedeydi... Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te anne olmanın heyecanını yaşadı.

Ünlü çift, ikiz bebeklerinden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti. Son dönemde ailecek yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ünlü çiftten Yasemin Şefkatli günlerdir hastaneden paylaşım yapıyordu.

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KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlerdir neden hastanede olduklarını açıkladı. Şefkatli 'Covid olduk bu arada ailecek, eskisi gibi değil neyse ki ama baya da yoğun şu ara hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız işin özeti ne olur dikkat edin. Hastaysanız zorunda değilseniz lütfen çıkmayın kimseleri hasta etmeyelim.' ifadelerini kullandı.

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3. YILLARI İÇİN PARTİ DÜZENLEMİŞLERDİ

Tatlıses çifti, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 3. yılını kutlamıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Canım İdom kutlu olsun evliliğimizin 3.yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca" ifadelerini kullanmıştı.

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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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