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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 30 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 589 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 16 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 983 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 903 bin 30 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 589 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,38 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,33 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,91 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 895 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 336 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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