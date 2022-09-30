YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 851 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 486 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 616 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 045 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişkinlik şikayeti bulunan hastanın karnından 20 santimetrelik kist alındıŞişkinlik şikayeti bulunan hastanın karnından 20 santimetrelik kist alındı
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlıKonyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
elektrik

Ankara Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:44
İkindi
16:03
Akşam
18:41
Yatsı
19:59
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.