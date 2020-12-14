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Günlük hayatta sürekli yaptığınız bir aktivite üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 14.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Günlük hayatta sürekli yaptığınız bir aktivite üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?

Gün içerisinde hepimiz mutlaka dergi veya gazete okuruz. Belki de teknolojinin bu denli gelişmesiyle beraber okuma alışkanlıklarımızın elektronik aletler üzerinden olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Dergi alma alışkanlığınızın olduğu günlere geri dönmenizi istiyoruz. Çünkü bu test tamamen dergi okumakla alakalı!

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.

Haftalık popüler bir dergi alarak eve geldiniz. Derginin içindekileri hangi sıraya göre okursunuz?

  • Birinci sayfadan sonuncu sayfaya kadar düzenli bir şekilde okurum.
  • Hemen beni ilgilendirecek, bildiğim konulara geçer ve sadece onları okurum.
  • Sayfaları rastgele çevirir ve ilgimi çeken yerleri okurum.
  • Derginin formatı değişmediği için konuları her zaman bu dergiyi okurken okuduğum sıraya göre okurum.

TESTİN SONUÇLARI

Dergi, insan deneyimlerinin toplandığı bir antoloji gibidir ve sizin o dergiyi okuma tarzınız seçimlerin çeşitliliği karşısında nasıl davrandığınızı gösterir. Özellikle okuma zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz kaynaklarınızı, paranızı nasıl kullandığını betimler.

BİRİNCİ SAYFADAN BAŞLAYANLAR

DERGİ3

Parasının her kuruşunun nerede olduğunu ve nereye harcadığını bilen birisiniz. Kişisel bütçenizle sürekli meşgul olduğunuzdan değil sadece her şeyin nerde durduğunu bildiğiniz zaman kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Bir şey kaybetmekten nefret ettiğini için tüm hesaplarınızı düzenli tutuyor, borcunuzu ve alacağınızı biliyorsunuz.

KENDİNİ İLGİLENDİREN KONULARI OKUYANLAR

DERGİ2

Para cebinizde durunca sanki size batıyor. Eğer paranız varsa canınız ne isterse aklınıza ne gelirse onun için harcıyorsunuz. Son kuruşunuzu harcarken de gelecek ay belki bir hesap açarak para biriktirmeye başlamayı düşünüyorsunuz. Eğer biraz parar biriktirebildiyseniz de bunu en yakın bankamatikten çekmeniz hiç şaşırtıcı olmaz.

RASTGELE ÇEVİRENLER

DERGİ4

Siz kendinizi tutumlu olarak tanımlıyorsunuz. Bazıları buna cimri diyebilir. Aslında siz paranızı boş yere harcamıyorsunuz ya da kaynaklarınızı ziyan etmiyorsunuz. Hatta kara günler için saklamayı tercih ediyorsunuz. Aniden bir şey almak ya da kredi kartlarınızı borca sokmak gibi huylarınız yok ama kesenin ağzını biraz aömayı deneseniz iyi olabilir.

HER ZAMAN OKUDUĞU SIRAYI TAKİP EDENLER

DERGİ1

Hayatınızdaki değişikliklere karşın siz harcama alışkanlarınızı asla değiştirmiyorsunuz. Eğer büyük ikramiyeyi kazansanız, indirim dükkanlarından alışveriş alışkanlığından vazgeçmemiz zor olacağı gibi tam tam tersine eğer parasızşıl çekiyorsanız da hala marka giysiler almakta direniyor olabilirsiniz. Siz para kaprileri ile uğraşacak yapıda biri değilsiniz, en iyisi bu işlerden anlayan birinden destek alın.

Herkesin bildiği Külkedisi masalı üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?Herkesin bildiği Külkedisi masalı üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?


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