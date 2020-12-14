Günlük hayatta sürekli yaptığınız bir aktivite üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.

Haftalık popüler bir dergi alarak eve geldiniz. Derginin içindekileri hangi sıraya göre okursunuz?

Birinci sayfadan sonuncu sayfaya kadar düzenli bir şekilde okurum.

Hemen beni ilgilendirecek, bildiğim konulara geçer ve sadece onları okurum.

Sayfaları rastgele çevirir ve ilgimi çeken yerleri okurum.

Derginin formatı değişmediği için konuları her zaman bu dergiyi okurken okuduğum sıraya göre okurum.

TESTİN SONUÇLARI

Dergi, insan deneyimlerinin toplandığı bir antoloji gibidir ve sizin o dergiyi okuma tarzınız seçimlerin çeşitliliği karşısında nasıl davrandığınızı gösterir. Özellikle okuma zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz kaynaklarınızı, paranızı nasıl kullandığını betimler.

BİRİNCİ SAYFADAN BAŞLAYANLAR

Parasının her kuruşunun nerede olduğunu ve nereye harcadığını bilen birisiniz. Kişisel bütçenizle sürekli meşgul olduğunuzdan değil sadece her şeyin nerde durduğunu bildiğiniz zaman kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Bir şey kaybetmekten nefret ettiğini için tüm hesaplarınızı düzenli tutuyor, borcunuzu ve alacağınızı biliyorsunuz.