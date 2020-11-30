Herkesin bildiği Külkedisi masalı üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?

Külkedisi masalı hemen hemen herkesin bildiği ve defalarca dinlediği bir masaldır. Hatta birçoğunuz küçükken baloya giderek beyaz atlı prensini bulan Külkedisi ile kendisini özdeşleştirmiştir. Şimdi Külkedisi masalına bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmanızı istiyoruz.

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.

Külkedisi masalının sizi en çok etkileyen sahnesi nedir?

Üvey annesi ve kız kardeşleri tarafından Külkedisine eziyet edilen haller...

İyilik perisi tarafından Külkedisi’nin bir prensese çevirilmesi... (Bal kabağından balo arabası yapılması, Külkedisi’nin güzel kıyafetler giymesi)

Sarayın merdivenlerinden inerken saat gece yarısını vurduğunda camdan ayakkabısını düşüren Külkedisi...

Prensin Külkedisi’ni bulduğu ve camdan ayakkabısını ayağına giydirdiği sahne...

KÜLKEDİSİNİN EZİYET ÇEKMESİ

Külkedisinin ev işleri yaptığı sırada üvey annesi ve kardeşleri tarafından sürekli sözlü şiddete maruz kalması güçlü acıma duyguları uyandırır. Ancak acıma duygusunun temelinde büyüklük ve gurur hissi vardır. Bu sahneyi kendinizi birisinden üstün gördüğünüz için seçiyorsunuz. Başkalarına şefkatli, acıyan gözlerle ve yukarıdan bakmak bir yerden bakmak bazen iyi bir özellik olabilir. Ancak bunu sürekli hale getirdiğinizde işler rayından çıkabilir.