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Herkesin bildiği Külkedisi masalı üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 30.11.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Herkesin bildiği Külkedisi masalı üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?

Çocukluğunuzda bir kere de olsa masal dinlemişsinizdir. Hatta büyüdükçe bu masalları da anlatmışsınızdır. Çok sevilen bir masalın kişilik testi olarak kullandığını biliyor muydunuz? Külkedisi (Cinderalla) masalı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor. Hazırsanız başlayalım...

Külkedisi masalı hemen hemen herkesin bildiği ve defalarca dinlediği bir masaldır. Hatta birçoğunuz küçükken baloya giderek beyaz atlı prensini bulan Külkedisi ile kendisini özdeşleştirmiştir. Şimdi Külkedisi masalına bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmanızı istiyoruz.

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.

Külkedisi masalının sizi en çok etkileyen sahnesi nedir?

  • Üvey annesi ve kız kardeşleri tarafından Külkedisine eziyet edilen haller...
  • İyilik perisi tarafından Külkedisi’nin bir prensese çevirilmesi... (Bal kabağından balo arabası yapılması, Külkedisi’nin güzel kıyafetler giymesi)
  • Sarayın merdivenlerinden inerken saat gece yarısını vurduğunda camdan ayakkabısını düşüren Külkedisi...
  • Prensin Külkedisi’ni bulduğu ve camdan ayakkabısını ayağına giydirdiği sahne...

KÜLKEDİSİNİN EZİYET ÇEKMESİ

külkedisi temizlik

Külkedisinin ev işleri yaptığı sırada üvey annesi ve kardeşleri tarafından sürekli sözlü şiddete maruz kalması güçlü acıma duyguları uyandırır. Ancak acıma duygusunun temelinde büyüklük ve gurur hissi vardır. Bu sahneyi kendinizi birisinden üstün gördüğünüz için seçiyorsunuz. Başkalarına şefkatli, acıyan gözlerle ve yukarıdan bakmak bir yerden bakmak bazen iyi bir özellik olabilir. Ancak bunu sürekli hale getirdiğinizde işler rayından çıkabilir.

SİHİRLİ DEĞNEK SAHNESİ

külkedisi peri

Külkedisinin en umutsuz ve mutsuz olduğu anda bir peri karşısında belirir ve bütün dünyasını değişitirir. Ancak gerçek hayatta işler hiçte bu şekilde ilerlemez. Belki de yaptığınız en büyük hata gerçek hayattaki sorunları görmezden gelmek ve plansız bir şekilde ilerlemektir. Hiç bu açıdan düşündünüz mü? Yarattığınız sorunlardan sizi kurtarmak için sihirli bir değneğin ve iyilik perisinin olmadığını unutuyorsunuz.

KÜLKEDİSİNİN AYAKKABISINI DÜŞÜRMESİ

külkedisi ayakkabı

Bu sahne sizin başkalarına muhtaç yanınızı gün yüzüne çıkarttı. Kendinizi saat 12’yi vurduğu zaman koşarak kaçarken ve arkanızda sadece sorunlar ile cevaplanmamış soruları bırakırken görebilirsiniz. Kısa vadede arkanızda bıraktıklarınızı daima başkalarının temizlemesini bekleyemezsiniz. Bu sizin için kolay görünebilir ancak zaman ilerledikçe gerçeklerle yüzleşmeniz gerekecektir.

PRENSİN AYAKKABIYI GİYDİRMESİ

külkedisi mutlu son

Herkes mutlu sonlara bayılır. Belki de en büyük sorununuz budur. Basit, normal ve sıradan olan şeylere çok kolay mutlu olabiliyorsunuz. Hayattan tek beklentiniz sıradan bir iş, sıradan bir maaş, sıradan arkadaşlar, sıradan bir aile, sıradan çocuklar... Sıradan olmaktan vazgeçin. Sizi diğerlerinden ayırın özelliklerinizi keşfetmek için biraz daha özen gösterin. Öyle hissetmiyor bile olmasınız unutmayın ki siz çok özelsiniz.

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