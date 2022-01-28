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Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı

28.01.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde 27 Aralık'ta 26 bin 99 olan vaka sayısı, 27 Ocak'ta 82 bin 180'e yükseldi

AHMET SERTAN USUL - Türkiye'de Omicron varyantının baskın hale gelmesinin ardından yükselişe geçen günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 27 Aralık'ta 26 bin 99 olan vaka sayısı, 31 Aralık'ta 40 bin 786'ya yükseldi.

Günlük vaka sayısının, 1 Ocak'ta 36 bin 731 olarak kaydedilmesinin ardından 5 Ocak'ta 66 bin 467'ye çıkarak o güne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

6-10 Ocak'ta 61-68 bin civarında seyreden vaka sayısı, 11 Ocak'ta ilk kez 70 bini aşarak 74 bin 266'ya yükseldi.

- Bir günde 80 binin üzerinde vaka

Günlük Kovid-19 vakaları, 16 Ocak'ta 54 bin 100'e düşmesinin ardından aşamalı olarak tekrar arttı ve 25 Ocak'ta 76 bin 341 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son günlerde yükselişin sürmesiyle 26 Ocak'ta 77 bin 434, 27 Ocak'ta 82 bin 180 vaka tespit edildi.

Türkiye'de salgının başından bu yanai ilk kez, 27 Ocak'ta günlük vaka sayısı 80 binin üstüne çıktı. Böylece ülke genelindeki günlük vaka sayılarında son bir ayda 3 kattan fazla artış yaşandı.

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