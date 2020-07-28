YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Günpınar Şelalesinin seyyar fotoğrafçısı dertli

Günpınar Şelalesinin seyyar fotoğrafçısı dertli

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende İlçesi Günpınar Şelalesinde fotoğraf çekerek aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan Ali Özkalaycık, cep telefonlarının çıkmasıyla işlerinin azalmasından şikayetçi oluyor.Günpınar Şelalesine her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Özkalaycık, “Bu doğa harikası şelaleye gelenlerin fotoğrafını çekip, onlara bir anı bıraktırıyoruz.

Günpınar Şelalesinin seyyar fotoğrafçısı dertli

Malatya’nın Darende İlçesi Günpınar Şelalesinde fotoğraf çekerek aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan Ali Özkalaycık, cep telefonlarının çıkmasıyla işlerinin azalmasından şikayetçi oluyor.
Günpınar Şelalesine her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Özkalaycık, “Bu doğa harikası şelaleye gelenlerin fotoğrafını çekip, onlara bir anı bıraktırıyoruz. Ancak, fotoğraf çekme özellikli cep telefonu çıktıktan sonra işlerimiz yok denecek kadar azaldı” ifadelerini kullandı. Özkalaycık, “Fotoğrafımız çekilecek diye nasıl özenli pozlar veriyorlar. Herkesin elinde bir telefon ya da fotoğraf makinesi, canının istediği kadar çekebiliyor ama biz şipşak diye tabir edildiği gibi çekimi yapıyoruz ve anında istek dahilinde çerçeveleyip turistlere veriyoruz. Neticede dünyaya hükmeden güç olarak gösterilebilecek paraya ulaşmak için pek çok farklı yöntem deneyebiliyoruz. Bu yöntemlerden bir tanesi de fotoğraf çekerek para kazanmak. Ancak teknolojiye yenik düştük diyebiliriz. Cep telefonları5 çıkınca fotoğrafçılık mesleği de yok olmaya doğru gidiyor” şeklinde konuştu.

Günpınar Şelalesinin seyyar fotoğrafçısı dertli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Malatya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:19
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:48
Yatsı
21:20

Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Atayık Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Okulda yakalanan yılanlar doğaya bırakıldı

Okulda yakalanan yılanlar doğaya bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.