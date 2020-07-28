Günpınar Şelalesinin seyyar fotoğrafçısı dertli

Malatya’nın Darende İlçesi Günpınar Şelalesinde fotoğraf çekerek aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan Ali Özkalaycık, cep telefonlarının çıkmasıyla işlerinin azalmasından şikayetçi oluyor.

Günpınar Şelalesine her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Özkalaycık, “Bu doğa harikası şelaleye gelenlerin fotoğrafını çekip, onlara bir anı bıraktırıyoruz. Ancak, fotoğraf çekme özellikli cep telefonu çıktıktan sonra işlerimiz yok denecek kadar azaldı” ifadelerini kullandı. Özkalaycık, “Fotoğrafımız çekilecek diye nasıl özenli pozlar veriyorlar. Herkesin elinde bir telefon ya da fotoğraf makinesi, canının istediği kadar çekebiliyor ama biz şipşak diye tabir edildiği gibi çekimi yapıyoruz ve anında istek dahilinde çerçeveleyip turistlere veriyoruz. Neticede dünyaya hükmeden güç olarak gösterilebilecek paraya ulaşmak için pek çok farklı yöntem deneyebiliyoruz. Bu yöntemlerden bir tanesi de fotoğraf çekerek para kazanmak. Ancak teknolojiye yenik düştük diyebiliriz. Cep telefonları5 çıkınca fotoğrafçılık mesleği de yok olmaya doğru gidiyor” şeklinde konuştu.



