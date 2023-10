Her gün nasıl yazılır? Her gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Her gün kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biri olarak bilinir. Bu kelime pek çok yerde yanlış yazım stiliyle karşımıza çıkmaktadır. Kelimelerin doğru yazımına ulaşmanın en güvenilir yolu ise Türk Dil Kurumunun internet ortamında online hizmet verdiği TDK sözlüklerine bakmaktır. Bu bağlamda her gün yazımı konusunda da detaylı ve en güncel bilgilere bu site aracılığıyla erişim sağlamak mümkündür.

Her gün nasıl yazılır?

Türkçemizde pek çok kelimenin yazım tarzında sıklıkla yazım yanlışı yapılmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden biri sözcükleri söylenildiği gibi yazıya dökmektir. Hâlbuki çoğu sözcüğün hem okunuş stilleri hem de yazılış biçimleri birbirinden farklı olabilmektedir. Her gün sözcüğü de dilimizde yaygın olarak yanlış yazılıp çizilen kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün doğru yazılış şekliyle beraber doğru okunuş stilini öğrenmek için Türk Dil Kurumunun TDK sözlüğü ziyaret edilir. Ayrıca bu sitede kelimelerin sesli okunuş şekillerinden anlamlarına kadar birçok önemli ayrıntıya da ulaşabilmeniz söz konusudur. Sözcüklerin ne anlama geldiğini bilerek kullanmak kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmemiz adına çok önemlidir. Bu bağlamda her gün TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Zarf) Kesintisiz bir şekilde, devamlı olarak; günde.

Her gün ayrı mı yazılır?

Her gün kelimesi cümle içerisinde genellikle zarf şekliyle kullanılan bir sözcüktür. Her ve gün olmak üzere toplamda iki sözcükten oluşan bu kelimenin yazımında çoğunlukla imla kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Pek çok yerde bu sözcük sıklıkla “hergün” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Bu yüzden birçok kullanıcı her gün bitişik mi yazılır konusunu gündeme getirmekte ve bu konu üzerine yoğunlaşmaktadır. Kelimelerin yazımı ve okunuşu konusunda rehberlik eden ve sözcük sorgulatma seçeneği sunan Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzuna göre bu kelimenin bitişik olarak kullanılması doğru değildir. Türkçe güncel sözlük sitesinde yer alan bilgiler ışığında bu sözcüğün her zaman “her gün” şeklinde ayrı olarak kullanılması gerekmektedir. Çünkü “her” ve “gün” kelimesinde herhangi bir ses türemesi veya değişmesi yoktur. Buna göre her gün doğru yazılışı şöyledir: