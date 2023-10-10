EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Her gün nasıl yazılır? Her gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Her gün nasıl yazılır? Her gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

09.10.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları hem yazılı hem de sözlü iletişimlerde bizlere rehberlik eden kuralları kapsamaktadır. Özellikle yazım kuralları, yazılı iletişimlerde büyük bir öneme sahiptir. Dilimizde yaygın olarak birçok kelimenin yazımında imla hatası yapılmaktadır. Aynı şekilde çoğu sözcüğün söyleniş biçimlerinde de yanlışlıklara rastlanılmaktadır. Türkçemizde sıklıkla yazım kurallarına aykırı olarak kullanılan sözcüklerden biri her gündür. Peki, her gün nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Her gün kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biri olarak bilinir. Bu kelime pek çok yerde yanlış yazım stiliyle karşımıza çıkmaktadır. Kelimelerin doğru yazımına ulaşmanın en güvenilir yolu ise Türk Dil Kurumunun internet ortamında online hizmet verdiği TDK sözlüklerine bakmaktır. Bu bağlamda her gün yazımı konusunda da detaylı ve en güncel bilgilere bu site aracılığıyla erişim sağlamak mümkündür.

Bugünkü günde nasıl yazılır? Bugünkü günde nasıl yazılır?

Her gün nasıl yazılır?

Türkçemizde pek çok kelimenin yazım tarzında sıklıkla yazım yanlışı yapılmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden biri sözcükleri söylenildiği gibi yazıya dökmektir. Hâlbuki çoğu sözcüğün hem okunuş stilleri hem de yazılış biçimleri birbirinden farklı olabilmektedir. Her gün sözcüğü de dilimizde yaygın olarak yanlış yazılıp çizilen kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün doğru yazılış şekliyle beraber doğru okunuş stilini öğrenmek için Türk Dil Kurumunun TDK sözlüğü ziyaret edilir. Ayrıca bu sitede kelimelerin sesli okunuş şekillerinden anlamlarına kadar birçok önemli ayrıntıya da ulaşabilmeniz söz konusudur. Sözcüklerin ne anlama geldiğini bilerek kullanmak kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmemiz adına çok önemlidir. Bu bağlamda her gün TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Zarf) Kesintisiz bir şekilde, devamlı olarak; günde.
Çepeçevre nasıl yazılır? Çepeçevre nasıl yazılır?

Her gün ayrı mı yazılır?

Her gün kelimesi cümle içerisinde genellikle zarf şekliyle kullanılan bir sözcüktür. Her ve gün olmak üzere toplamda iki sözcükten oluşan bu kelimenin yazımında çoğunlukla imla kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Pek çok yerde bu sözcük sıklıkla “hergün” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Bu yüzden birçok kullanıcı her gün bitişik mi yazılır konusunu gündeme getirmekte ve bu konu üzerine yoğunlaşmaktadır. Kelimelerin yazımı ve okunuşu konusunda rehberlik eden ve sözcük sorgulatma seçeneği sunan Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzuna göre bu kelimenin bitişik olarak kullanılması doğru değildir. Türkçe güncel sözlük sitesinde yer alan bilgiler ışığında bu sözcüğün her zaman “her gün” şeklinde ayrı olarak kullanılması gerekmektedir. Çünkü “her” ve “gün” kelimesinde herhangi bir ses türemesi veya değişmesi yoktur. Buna göre her gün doğru yazılışı şöyledir:

  • Her gün (doğru kullanım)
  • Hergün (yanlış kullanım)
Çat kapı nasıl yazılır? Çat kapı nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!
'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
her gün nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.