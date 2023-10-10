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Günübirlik nasıl yazılır? Günübirlik ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.10.2023 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime bakımından geniş bir hazneye sahip olan dilimizde çok sayıda ayrı ve birleşik yazılan sözcük vardır. Ayrı yazılması gereken kelimelerin bitişik, birleşik olarak kullanılması gereken sözcüklerin ise ayrı olarak yazılması ciddi yazım hatalarına sebep olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek ve Türkçemizde var olan sözcükleri doğru kullanmak oldukça önemlidir. Dilimizde çoğunlukla yanlış yazılan sözcüklerden biri günübirliktir. Peki, günübirlik nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günübirlik sözcüğü hem konuşma dilinde hem de yazışmalarda çok sık kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gezi veya tatil sitelerinde bu sözcüğü daha sık duyarız. Ancak bu kelimenin yazımında da çok fazla yanlışlık yapılmaktadır. Günübirlik yazımı ile alakalı doğru yazım şeklini öğrenmek için ise genellikle Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük internet sitesi ziyaret edilir. Pek çok sözcüğün yazılış tarzı bu site sayesinde çevrim içi olarak sorgulanabilir.

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Günübirlik nasıl yazılır?

Günübirlik sözcüğü çoğunlukla bir bölgeden başka bir bölgeye gezi niyetiyle gidenler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca pek çok gezi veya tatil rotalarını anlatan internet sayfalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük her ne kadar çok sık kullanılan bir kelime olsa da yazımında fazlasıyla yanlışlık yapılmaktadır. Kelimelerin yazım biçimleriyle birlikte ne anlama geldiğini doğru bir şekilde bilmek de önemlidir. Bu konuda güvenilir olan sitelerin başında Türk Dil Kurumunun internet sayfası gelmektedir. Sözcükleri aratma fırsatı sunan bu site sayesinde kelimelerin yazımına, okunuşuna ve manasına kolay yoldan ulaşılmaktadır. Bu bağlamda günübirlik TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Zarf) Bir yere gidip konaklama yapmadan aynı gün içinde dönmek üzere.
  • (Sıfat) Tüm gün boyunca, o günün gecesine kalmadan yapılan.
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Günübirlik ayrı mı yazılır?

Günübirlik kelimesi internet sayfaları da olmak üzere birçok yazılı mecrada karşımıza “günü birlik” olarak çıkmaktadır. Bu sözcüğün birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bu yüzden günübirlik bitişik mi yazılır sorusunun yanıtına ulaşmak için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sitesine bakılır. Bu sitede en güncel bilgiler yer aldığından doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşım sağlanır. Türk Dil Kurumunun sayfasında yer alan bilgilere göre bu sözcüğün doğru kullanımı “günübirlik” şeklindedir. İki ayrı sözcük gibi yazılıp kullanılması, yazım kuralları yönünden hatalı olarak algılanmaktadır. Buna göre günübirlik doğru yazılışı şöyledir:

  • Günübirlik (doğru kullanım)
  • Günü birlik (yanlış kullanım)
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