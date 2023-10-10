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Günöte nasıl yazılır? Günöte ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.10.2023 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde hem yabancı kökenli hem de Türkçe kökenli çok fazla sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin bazıları ayrı olarak yazılırken kimisi ise birleşik olarak kullanılmaktadır. Hangi sözcüğün ayrı hangi sözcüğün bitişik yazıldığı konusu ise birçok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Dilimizde sıklıkla hatalı bir biçimde yazılan ve kullanılan sözcüklerden biri günöte kelimesidir. Peki, günöte nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimeleri hem söylerken hem de yazarken doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemli bir konudur. Ağzımızdan çıkan sözcüklerde hatalı söylem yaptığımızda çok göze batmayabilir. Fakat yazılı iletişimlerde yapılan harf yanlışları hem göze batar hem de cümlenin manasını bozar. Dilimizde yaygın olarak kullanılan ve yazımında hata görülen sözcüklerden biri günöte sözcüğüdür. Günöte yazımı konusunda kararsızlık yaşandığında Türk Dil Kurumunun sözlük sayfasına bakılmasında yarar vardır.

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Günöte nasıl yazılır?

Her gün gerek sohbetlerde gerek televizyonlarda gerekse internet sitelerinde çok sayıda kelime kullanılır veya yazarız. Hal böyle olunca bazı sözcüklerin yazımında hata yapılabilir. Özellikle iki sözcükten oluşan kelimelerin yazım şeklinde sıklıkla yanlışlık görülmektedir. Bu kelimelerden biri de günöte sözcüğü olarak karşımıza çıkar. Pek çok kullanıcı manasını bilmediği ve yazımı konusunda tereddüt yaşadığı sözcüklerle ilgili doğru bilgiye ulaşmak için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesine giriş yapar. Kelimelerin yazım şekli ve söyleniş biçimi kadar anlamlarını da bilmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda günöte TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim/Gök Bilimi) Yer yörüngesinin güneşe en ırak yerde olduğu nokta, yeröte.
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Günöte ayrı mı yazılır?

Günöte sözcüğü cümle içerisinde isim görevini üstlenen bir kelimedir. Dünyanın dışında kalan yörüngesel cisimleri inceleyen bilim dalı, gök bilimi olarak tabir edilir. Günöte sözcüğü de bu bilim alanında kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu kavram pek çok yerde çoğunlukla “gün öte” şeklinde yazılıp kullanılır. Bu noktada günöte bitişik mi yazılır sorusu akıllara gelebilir. Bu sözcük Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzuna göre her zaman bitişik yazılması gereken bir kelime çeşididir. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması ve kullanılması, dil bilgisi kuralları yönünden yanlış kabul edilmektedir. Buna göre günöte doğru yazılışı şöyledir:

  • Günöte (doğru kullanım)
  • Gün öte (yanlış kullanım)
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