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Eğer ki nasıl yazılır? Eğer ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

28.09.2023 17:46 | Son Güncelleme:
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Türk dili sözcük sayısı açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle birçok farklı türde kelime ve ekler bulunur. Dilimizde bulunan sözcüklerin ve eklerin yazım biçimleri dil bilgisi kuralları etrafında düzenlenir. Pek çok insan binlerce sözcüğün doğru yazım biçimini araştırır. En çok merak edilen ise –ki ekinin kullanım şeklidir. Hem yapım eki hem bağlaç hem de ilgi zamiri olarak kullanılan -ki yazımı sıklıkla araştırılır. Peki eğer ki nasıl yazılır?

Türkçe sadece sözcük bakımından zengin değil, aynı zamanda ek olarak da çeşitli bir yapıya sahiptir. Dil içerisindeki bu çeşitliliğin hem olumlu hem de olumsuz tarafları mevcuttur. Olumlu tarafı, Türk dil sistemi içerisindeki bu çeşitlilik geniş ve kapsamlı bir iletişim olanağı sunar. Olumsuz tarafı ise dil içerisinde yer alan çeşitli yapılar Türkçe öğrenmeyi zorlaştırabilir. Hatta ana dili Türkçe olan kişiler bile konuşup, yazarken pek çok hata yapabiliyor. Türkçe yazarken çoğunlukla hata yapılan dil yapılarından biri de –ki ekinin nasıl yazılacağı konusundadır. Bunun nedeni Türkçede üç farklı yapıda ve anlamda –ki ekinin kullanılıyor olmasıdır. Bu ek ile kurulan sözcüklerden biri de ‘eğer ki’ sözcüğüdür.

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Eğer ki nasıl yazılır?

Türkçede yer alan dil öğelerinin doğru yazım şekilleri, bazı kişiler tarafından kafa karıştırıcı bulunabilir. Günlük hayatın pek çok noktasında sıklıkla kullanılan ifadelerden biri olan "eğer ki" sözcüğü de bunlar arasındadır. Bilindiği üzere ek olan - ki ekinin yazım şekli üstlendiği göreve göre değişiklik gösterir. Türkçe kelime ve eklerini yazarken tereddüt yaşayan kişiler, Türk Dil Kurumunun online sitesinde bulunan Türkçe yazım kılavuzlarından faydalanabilir. Eğer ki yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir.

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Eğer ki ayrı mı yazılır?

Türkçeyi, dil yapısında gerek görülen ve belirlenen kurallara çerçevesinde kullanmak son derece önemlidir. Yazım kurallarına uymak anlaşılır bir iletişim gerçekleştirmekle birlikte Türkçenin korunması açısından her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vatandaşlık görevidir. Eğer ki kelimesi de doğru yazım şekli araştırılan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün yazım esnasında kişiler, var ki ayrı mı yazılır sorusunun cevabını merak eder. Eğer ki TDK sözlüklerinde yapılan sorgulamalara göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür.

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Eğer ki bitişik mi yazılır?

Eğer ki kelimesi günlük hayatta pek çok insan tarafından sıklıkla kullanılır. Ancak, bu sözcük genellikle “eğerki“ şeklinde bitişik olarak yazılır. Görüldüğü üzere “eğer ki” kelimesinin yazımı ile ilgili pek çok kez hataya düşülmektedir. Kelimenin bitişik bir şekilde yazımı imla hatası olarak nitelendirilir. Eğer ki doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Eğer ki (Doğru kullanım)

  • Eğerki (Yanlış kullanım)


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