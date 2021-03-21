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Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş!

21.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

U19 Ligi'nin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahadan siyah-beyazlılar galibiyetle ayrıldı. Kartal'ın golü 85. dakikada Emirhan Delibaş'tan geldi.

Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş!

Süper Lig'de tüm gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrildi. Kritik derbi öncesi siyah-beyazlıları sevindiren haber gençlerinden geldi. U-19 Ligi'nin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçından Kartal galibiyetle ayrıldı.

TEK GOLLÜ GALİBİYET

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda bulduğu tek golle rakibini mağlup etti.

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