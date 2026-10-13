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Galatasaray'da Batrakov hayalini kurduğu Barcelona'yı avladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 27. dakikasında Batrakov'un golüyle skoru 1-0'a getirdi. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona'ya karşı atması dikkat çekerken, RAMS Park'ta tribünlerin coşkusu da arttı.

Galatasaray'da Batrakov hayalini kurduğu Barcelona'yı avladı!
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Barcelona karşısında 27. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşayan Batrakov, bu golü hayalini kurduğu Barcelona'ya karşı kaydetti.

BATRAKOV'DAN BARCELONA'YA İLK GOL

Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Batrakov, kariyerinin unutulmaz anlarından birine imza attı. Hayalini kurduğu takımlardan Barcelona'ya karşı fileleri havalandıran futbolcu, sarı-kırmızılıları öne geçiren isim oldu.

OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!

Galatasaray'ın Barcelona karşısında bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılıların gol sevinci yarıda kalırken RAMS Park'taki heyecan devam etti.

İLK YARININ SONLARINDA EŞİTLİK GELDİ!

Barcelona karşılaşmanın 43.dakikasında Cancelo ile bulduğu golle devreye 1-1'lik skorla girdi.

RAMS PARK'TA "BURASI SAMİ YEN, BURADAN ÇIKIŞ YOK" SESLERİ

Galatasaray da Batrakov hayalini kurduğu Barcelona yı avladı! 1

Batrakov'un golünün ardından Galatasaray tribünleri büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, takımlarına destek verirken hep bir ağızdan "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok!" tezahüratında bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların atmosferi, Barcelona karşılaşmasında RAMS Park'taki heyecanı daha da yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray Aleksey Batrakov
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