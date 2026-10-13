Galatasaray'da Batrakov hayalini kurduğu Barcelona'yı avladı!

Galatasaray, Barcelona karşısında 27. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşayan Batrakov, bu golü hayalini kurduğu Barcelona'ya karşı kaydetti.
GOOOLLL!! Temsilcimiz Galatasaray hızlı hücumda çok iyi geldi! Aleksey Batrakov, topu ağlara gönderdi! https://t.co/U3ty3qQUvJ— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Batrakov, kariyerinin unutulmaz anlarından birine imza attı. Hayalini kurduğu takımlardan Barcelona'ya karşı fileleri havalandıran futbolcu, sarı-kırmızılıları öne geçiren isim oldu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın köşe vuruşundan bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. https://t.co/NSqc6gNKxn— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
Galatasaray'ın Barcelona karşısında bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılıların gol sevinci yarıda kalırken RAMS Park'taki heyecan devam etti.
Barcelona, Cancelo'nun golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında skora denge getirdi. https://t.co/vTdjPDC2y4— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
Barcelona karşılaşmanın 43.dakikasında Cancelo ile bulduğu golle devreye 1-1'lik skorla girdi.
Batrakov'un golünün ardından Galatasaray tribünleri büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, takımlarına destek verirken hep bir ağızdan "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok!" tezahüratında bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların atmosferi, Barcelona karşılaşmasında RAMS Park'taki heyecanı daha da yükseltti.
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