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Günün VAR hakemleri belli oldu

22.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.

Günün VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftası bugün oynanacak dört mücadeleyle devam edecek. Gaziantep FK evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak. Özütoprak’a, AVAR’da Serkan Tokat eşlik edecek.

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının VAR’ı Emre Malok

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ise saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Mustafa Sönmez ve Özgür Ertem yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak. Bu maçta VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR’da ise Alper Çetin yer alacak.

Kayserispor- Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak

Kayserispor - Beşiktaş mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR’da ise Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey olacak.

Trabzonspor - İstanbulspor maçında VAR odasında Özgür Yankaya

Trabzonspor - İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmada ise hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi Ayberk Demirtaş oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR’a Özgür Yankaya atandı. AVAR’da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Volkan Ahmet Narinç görev alacaklar.

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