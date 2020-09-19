Eskişehir’e bağlı Günyüzü ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, ilçe merkezinde gerçekleşen törenle kutlandı.

Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, bu yıl Korona virüs gölgesinde kutlandı. Düzenlenen törene davetliler katılırken, burada bir konuşma yapan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Durgut, "Bugün, 19 Eylül 1922 tarihine kadar işgal altında kalan Günyüzü ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümüdür. Bu anlamlı günü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Milli mücadele yıllarında Günyüzü ilçemiz, Sakarya Nehri’nin kızıla boyandığı, Sakarya Meydan Muharebesinin yapıldığı bölgedir ve yöremizde o günleri hatırlatan birçok esere rastlanmaktadır. Milletimiz yüce iradesini, birlik ve beraberliğini burada da göstermiş ve ilçemiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde işgalden ve esaretten kurtarılmıştır" diye konuştu.

Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ise "İlçemizin kurtuluş yıl dönümünde, vatanı için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlık mirasını korumak için canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

