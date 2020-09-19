YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’e bağlı Günyüzü ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Eskişehir’e bağlı Günyüzü ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, ilçe merkezinde gerçekleşen törenle kutlandı.
Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, bu yıl Korona virüs gölgesinde kutlandı. Düzenlenen törene davetliler katılırken, burada bir konuşma yapan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Durgut, "Bugün, 19 Eylül 1922 tarihine kadar işgal altında kalan Günyüzü ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümüdür. Bu anlamlı günü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Milli mücadele yıllarında Günyüzü ilçemiz, Sakarya Nehri’nin kızıla boyandığı, Sakarya Meydan Muharebesinin yapıldığı bölgedir ve yöremizde o günleri hatırlatan birçok esere rastlanmaktadır. Milletimiz yüce iradesini, birlik ve beraberliğini burada da göstermiş ve ilçemiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde işgalden ve esaretten kurtarılmıştır" diye konuştu.
Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ise "İlçemizin kurtuluş yıl dönümünde, vatanı için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlık mirasını korumak için canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:57
İkindi
16:24
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.